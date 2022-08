Europei nuoto: Cozzoli 'sono traino per sport di base'

ROMA, 16 AGO - "Il bilancio è positivo da vari punti di vista. Il Foro Italico ha dimostrato di essere un luogo magico per lo sport dopo averci investito tanto, è la casa dei grandi eventi": lo ha detto il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, incontrando la stampa agli Europei di nuoto in corso a Roma. "Grazie a Barelli per aver avuto il coraggio di affrontare questa sfida a Ferragosto - continua - C'è stato il tutto esaurito in diverse giornate e il giorno di Lazio-Bologna c'erano 50mila persone in tutto il Parco del Foro Italico". E gli Europei di nuoto hanno anche "un grande valore in termini di promozione dello sport" sottolinea Cozzoli che aggiunge: "Sono uno spot straordinario per la promozione dello sport di base nel paese, ma sono anche un traino turistico ed economico". "Siamo molto soddisfatti che il Foro Italico diventi sempre di più centro e modello dello sport italiano - la conclusione - e che la competizione sia apprezzata anche sotto profilo agonistico con gli azzurri che stanno regalando grandi emozioni. Ora le prossime sfide sarà far fare più sport agli italiani ed eventi come gli Europei rappresentano al meglio la nostra doppia anima di grande evento e sport di base".

