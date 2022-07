Europei Roma; Barelli, 'Foro Italico sarà città del nuoto'

ROMA, 14 LUG - "Sarà un'edizione entusiasmante, con impiantistica e organizzazione d'eccezione, tra qualche settimana Foro Italico sarà città del nuoto". Parola di Paolo Barelli, presidente della Federnuoto, alla presentazione della manifestazione in programma a Roma il prossimo agosto. "Una previsione sul numero di medaglie? Non la faccio, perché da un po' di tempo non ci azzecchiamo più. Credo però che ci saranno ottimi risultati, i nostri atleti vengono dai grandi successi di Budapest e avranno il supporto del pubblico", continua Barelli, che sottolinea i numeri dell'evento: "Ci saranno 1500 atleti partecipanti da 50 paesi, assenti solo Russia e Bielorussia, non per decisione degli organizzatori, ma per decisione della federazione internazionale". La manifestazione capitolina ha l'obiettivo di riempire gli spalti del Foro Italico: "Pensiamo di raggiungere 100mila presenze di pubblico tra i vari impianti. Ci aspettiamo 10mila persone tra accompagnatori e addetti ai lavori", conclude il numero uno della Fin.

