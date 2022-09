F1: Italia; Verstappen domina libere 3, ma Ferrari ci sono

ROMA, 10 SET - Max Verstappen mette il proprio timbro nella terze e ultime prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza. Il campione del Mondo ha portato la sua RedBull a completare il giro in 1.21.252, davanti alla Ferrari di Leclerc (+0.347), al compagno di squadra Perez (+0.596) e l'altro pilota del Cavallino Sainz (+0.645). Più indietro invece la Mercedes che però si è concentrata sul trovare l'assetto giusto per il passo gara: Russell è settimo (+1.105), Hamilton è decimo(+1.315). Le qualifiche sono in programma alle 16.

