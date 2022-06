F1: Keanu Reeves intervista Montezemolo

ROMA, 23 GIU - Keanu Reeves a tu per tu con Luca di Montezemolo per una lunga intervista sulla Formula Uno. L'attore americano sta infatti preparando una serie televisiva in quattro episodi prodotta dalla North One, che sarà trasmessa nell'autunno del 2023 su Disney+, nella quale condurrà tutte le interviste. Il docu-film è dedicato al mondo della F1 e delle "rosse". Reeves ha voluto conoscere anche il "fenomeno-Italo", la storia del primo treno privato ad Alta velocità al mondo. La serie si occuperà in particolare dell'uscita dalla Formula 1 della Honda nel 2008 e l'ascesa del team Brawn con il successo conquistato nel 2009. Oltre a Ross Brawn verranno intervistati altri protagonisti di quell'epoca come Jenson Button, Rubens Barrichello, Nick Fry and Bernie Ecclestone, oltre a molti membri degli staff di allora come meccanici, giornalisti, piloti e direttori dei Team di F1, oltre all'ex capo legale della FIA.

