F1: Verstappen "bella Sprint race pulita, ma domani è diverso"

IMOLA, 23 APR - "La partenza è stata molto brutta e non so il perché, troppo pattinamento. Poi ho mantenuto la calma e Leclerc ha finito le gomme, così ho provato il sorpasso alla curva due". E' il commento di Max Verstappen, vittorioso nella Sprint race del Gp di Imola dopo una rimonta sul ferrarista e domani in pole position per il Gran premio vero e proprio. "So che domani sarà diverso, ma oggi è andata meglio con queste mescole. Sono contento di aver fatto una sprint race pulita", ha aggiunto l'olandese della Red Bull campione del mondo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA