Finale Champions, Ancelotti: "Quinta volta e me la godo ancora"

ROMA, 27 MAG - Carlo Ancelotti gioca domani la sua quinta finale di allenatore, e confessa di aver "bei ricordi di tutte". "Quella che abbiamo giocato meglio - ricorda il tecnico del Real Madrid alla vigilia della sfida al Liverpool - e' quella persa nel 2005 contro il Liverpool. Ma non per questo diro' ai miei di giocare male domani, per vincere...". Ancelotti ha tessuto l'elogio della sua squadra ("meritiamo di essere qui, lo meritano i giocatori per tutto quello che hanno fatto: se meriteremo anche di vincere, lo dira' il campo domani") e soprattuto di Karim Benzema, vero leader del suo Real. "In cosa e' migliorato rispetto a prima? Ha più personalità dentro e fuori dal campo - le parole del tecnico italiano -. Ciò che non è cambiato è la sua qualità, ancora al top, e la sua umiltà". La formazione e' decisa "ma non la dico". E quanto al momento personale, Ancelotti ribadisce: "Mi sto davvero godendo quest'anno, il periodo con questo club e questi giocatori. Continuo a divertirmi"

