Genesis Cup: Cozzoli "dimensione sociale sport nostra mission"

ROMA, 27 MAR - "Sport e Salute vuole promuovere la dimensione sociale dello sport e in questo trova grande sintonia con gli Enti di Promozione Sportiva. Dovete essere felici di quello che avete fatto oggi. Vivere la dimensione sociale e non solo quella sportiva è la nostra mission. Ci ha fatto piacere ospitare l'evento e un ringraziamento va all'Us Acli e ASD Sportinsieme Roma", lo ha detto il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, a conclusione della Genesis Cup nel Parco del Foro Italico, evento organizzato dall'Unione Sportiva Acli e ASD Sportinsieme Roma. "A nome del presidente Damiano Lembo ringrazio Sport e Salute che ci ha onorato della sua presenza e ci ha concesso l'utilizzo del Foro Italico. Per L'Us Acli la parola d'ordine è inclusione, non potevamo non esserci" ha invece detto Luca Serangeli, vicepresidente nazionale Us Acli. Conclusioni poi affidate al Delegato allo sport del presidente della Regione Lazio, Roberto Tavani. "Mi fa piacere portare il saluto del presidente Zingaretti. Ho partecipato ieri al torneo e mi sono divertito moltissimo. Quella del doppio 'mixto' è una formula che può prendere piede. Ci state indicando una strada che noi istituzioni dobbiamo raccogliere".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA