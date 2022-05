Giro: seconda tappa a Yates, Van der Poel ancora in rosa

ROMA, 07 MAG - Simon Yates ha vinto la 2/a tappa del 105/o Giro d'Italia, la cronometro Budapest-Budapest di 9,2 km. Secondo posto per l'olandese Mathieu Van der Poel che mantiene la maglia rosa conquistata ieri nella prima tappa. Terzo posto per Tom Dumoulin e quarto l'italiano Matteo Sobrero. Yates (BikeExchange - Jayco) si è imposto con il tempo di 11.50,41. Alle sue spalle, a 00.03 Van der Poel (Alpecin-Fenix), Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) a 00.05. Quarto Matteo Sobrero. Bene Vincenzo Nibali, che ha chiuso al 12/o posto, a soli 19″ dalla vetta, davanti ad Edoardo Affini. Domani terza ed ultima tappa in Ungheria, la Kaposvár-Balatonfüred di 201 km. Poi la carovana rosa si trasferirà in Sicilia.

