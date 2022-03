Il Catania col Campobasso non va oltre l'1-1, ma solo applausi per i rossazzurri e per il nuovo proprietario

Nel giorno dell'apparente serenità, tanti applausi specie in tribuna Vip per il nuovo proprietario Benedetto Mancini che si sottopone a una decina di selfie con i tifosi, concede interviste, dispensa sorrisi e promesse. Catania-Campobasso (1-1 il finale) si gioca anche in tribuna, ma i tifosi della Nord e quelli degli altri settori sostengono in modo incessante. Gioca Moro a sorpresa dopo i 10 giorni di isolamento per il Covid. Non una gara memorabile, ma il ragazzo ci mette davvero tutto l'amore possibile.

Subito a segno il Catania con Russini, abile a rubare palla durante un fraseggio sulla trequarti ospite. L'attaccante si invola verso la porta avversaria firmando il suo settimo gol stagionale. Il Catania potrebbe raddoppiare con lo stesso Russini, ma l'acrobazia viene stoppata dal portiere. Il club molisano si impossessa del pallino del gioco, ma non punge. Lo fa all'inizio della ripresa con una palla lavorata da Rossetti che Bontà finalizza grazie anche a un rimpallo favorevole.

Moro esce dopo un'ora, entra Russotto che agisce da falso nove, entra pure Provenzano in mezzo su Cataldi. I rossazzurri creano un'azione da gol in area, ma il colpo di testa di Biondi è impreciso. Russotto ci prova nel finale ma senza fortuna. Alla fine solo applausi per i giocatori di casa sempre chiamati sotto la curva per una festa che potrebbe inaugurare una nuova era. Speriamo.

CATANIA-CAMPOBASSO 1-1

MARCATORI Russini (CT) al 4' p.t.; Bontà (CAM) al 5' s.t.

CATANIA (4-3-3) Sala 6; Albertini 6,5, Monteagudo 6, Lorenzini 6, Zanchi 6,5; Rosaia 6 (dal 44' s.t. Izco s.v.), Cataldi 6 (dal 15' s.t. Provenzano 6), Greco 6,5; Biondi 6 (dal 44' s.t. Bianco s.v.), Moro 5,5 (dal 15' s.t. Russotto 6), Russini 6,5 (dal 29' s.t. Russo s.v.).

(Stancampiano, Coriolano, Pino, Ercolani, Dos Santos, Ropolo, Piccolo). All. Baldini 6,5.

CAMPOBASSO (4-3-1-2) Racchichini 6; Fabriani 6 (dal 32' s.t. Sbardella s.v.), Menna 6, Dalmazzi 6, Pace 5; Tenkorang 6,5 (dal 41' s.t. Nacci s.v.) Persia 6,5, Bontà 6,5; Candellori 6; Rossetti 6,5 (dal 23' s.t. Bolsius 6), Liguori 6,5 (dal 32' s.t. Vanzan s.v.).

(Coco, Martino, Ladu, Merkaj, Di Francesco). All. Cudini 6,5.

ARBITRO Marotta di Sapri 6,5.

NOTE paganti n.c., abbonati 1.134, incasso n.c. Espulso Pace al 31' s.t.; ammoniti Cataldi, Rosaia, Menna, Russotto. Angoli 2-2.

