Il riscatto del Catania: Sipos segna e Avellino ko

Per le condizioni della vigilia (senza Moro e Greco), per la tenuta mentale durante il match, per il gol di Sipos e per la successiva resistenza in dieci uomini per l'espulsione di Lorenzini, il Catania ha compiuto un'impresa di non poco conto. L'1-0 nel recupero di Avellino regala ai rossazzurri il sogno di avvicinarsi alla quota play off.

Pubblicità

Un atteggiamento grintoso, ma lucido. Ecco come i rossazzurri hanno cancellato il ko di Foggia, un 5-1 che bruciava per vistosità del risultato e per com'è maturato il passivo. Sipos in gol nella ripresa (18') grazie a un'azione corale avviata da Russini, perfezionata da Zanchi e con il cross di Cataldi sfruttato da Sipos con un controllo e una conclusione che fulmina Forte, portiere avversario.

Pochi istanti dopo è stato cacciato Lorenzini per fallo da ultimo uomo su Murano lanciato a rete. Un fallo speso per impedire all'avversario di realizzare probabilmente il gol del pari. Nel finale Stancampiano, che il tecnico Baldini aveva schierato dal primo istante al posto del portiere titolare Sala, ha compiuto almeno tre interventi importanti, soprattutto su Kragl e Plescia.

Dunque Sipos si è riscattato dopo il gol di Vibo e l'espulsione rimediata nella stessa gara. Due giornate di stop, il rientro direttamente tra i titolari visto che Greco e Moro sono in Nazionale Under 20, il grande sacrificio anche nella fase di non possesso e il gol realizzato con una forza di volontà fuori dal comune. La fase difensiva, specie nel finale, e nei sei minuti di recupero, ha funzionato per l'impegno collettivo di una squadra che adesso rischia di fermarsi se a Taranto il focolaio Covid non dovesse scemare. Il confronto di domenica al Massimino è a forte rischio, dovrebbe quasi certamente essere rinviato.

Avellino-Catania 0-1

AVELLINO (3-5-2): Forte 5,5; Ciancio 5,5 (dal 28' s.t. Mastalli 6), Dossena 5,5, Silvestri 6; Rizzo 5,5 (dal 45' s.t. Mocanu s.v.), Carriero 6 (dal 28' s.t. Micovschi 5,5), Aloi 5,5, Kragl 6, Tito 6,5 (dal 37' s.t. Plescia s.v.); Kanoute 5,5, Murano 5. A disp.: Pane, Pezzella, Stanzione, De Francesco, Tarcinale. All. Gautieri 5.

CATANIA (4-3-3): Stancampiano 7; Albertini 6,5, Monteagudo 6,5, Lorenzini 6, Zanchi 7 (dal 28' s.t. Pinto 6); Rosaia 7 (dal 40' s.t. Izco s.v.), Cataldi 6,5, Provenzano 6,5 (dal 1' s.t. Biondi 6); Simonetti 6 (dal 40' s.t. Ropolo s.v.), Sipos 7,5, Russini 7 (dal 23' s.t. Pino 6,5). A disp.: Sala, Coriolano, Ercolani, Claiton, Bianco, Russo, Piccolo. All. Baldini 7,5.

ARBITRO: Bordin di Bassano del Grappa 6 (Marchetti e Galimberti).

RETE: 63' Sipos.

NOTE: Ammoniti Ciancio, Rosaia, Baldini, Aloi, Simonetti, Cataldi, Murano, Pinto. Espulsi al 42' p.t. Claiton dalla panchina per proteste, al 20' s.t. Lorenzini per fallo da ultimo uomo. Rec. 2 ' e 6' .

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA