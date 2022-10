In diecimila al Massimino, così il Catania gioca in 12

Due curve maestose, quelle del Massimino. La Nord che urla subito: «La gente che ci vede si chiede chi noi siamo...» La Sud compatta e chiassosa: «io sono pazzo di te, innamorato di te e mai ti lascerò». Il festival del tifo rossazzurro non ha orari, ma una scaletta con ritornelli che sono hit da primato in classifica. Anche alle 15 il popolo etneo offre uno spettacolo fuori dal normale per una Serie D che spesso risulta arida, ma qui che offre anche spunti coreografici di ben altro spessore.

La partita sugli spalti è stata favolosa: e non c'è stato orario scomodo o traffico impazzito a tenere lontani i tifosi dallo stadio. La Nord ha esposto un bandierone al centro, e uno striscione con il messaggio a club, atleti e città: «Scriviamo insieme nuove pagine di storia, avanti Catania, avanti ultras». E, poi, i gruppi compatti. Tutti. Da Zafferana Rossazzurra, al gruppo Tondicello, da piazza Palestro, Naxos, ai Pazzi.

La Sud ha messo al centro il lenzuolo «Estrema appartenenza, curva Sud Catania» sventolando al centro “Melior de cinere surgo”, Irriducibili e “Falange d'assalto”. In B questo pubblico ce lo invidiano già dal primo match interno con il San Luca. I lenzuoli si moltiplicano: dai Liotrizzati a Ultras Ghetto. Sono tutti a sostegno.

Nella tribuna B Catania 1946, Giarre-Riposto, Assoro rossazzurra, Simpson Boys, Orgoglio e passione, Battiati, Banda Principe.

Il bis di Jefferson dopo un'ora di gioco è l'apoteosi del tifo. E partono i messaggi, inevitabili, all'indirizzo dei rivali del Palermo con cori e sfottò come nella tradizione ultrà. Mondi per ora lontanissimi, ma il catanese ha sempre un pensiero per i rivali rosanero.

La campagna abbonamenti proseguirà fino all’imminenza della gara col Castrovillari (è stata raggiunta quota 11.152). La prevendita della sfida col Castrovillari comincia oggi alle 10.

A fine partita il messaggio di Ross Pelligra che dall’Australia ha seguito la gara in streaming su Telecolor, come sempre, durante uno spostamento di lavoro. Occhi puntati sul monitor e uno scatto inviato al giornale mentre mima un applauso ad atleti, staff e dirigenti (ieri era il compleanno di Vincenzo Grella: festeggiato in tribuna in modo sobrio ma con un successo).

