Matic 'Sono qui per Mou, è stato facile scegliere la Roma'

ROMA, 04 LUG - "La trattativa è stata rapida perché le ambizioni della società e del mister sono le stesse mie. La vittoria della Conference non ha inciso sulla mia scelta, perché stata una decisione facile. Dopo otto anni e mezzo volevo una nuova esperienza e la Roma è una sfida importante, la Serie A anche e sono convinto di aver fatto la giusta scelta". Lo ha detto Nemanja Matic nel giorno della sua presentazione in conferenza stampa a Trigoria. "Con Mourinho ci conosciamo bene e sono felice di ritrovarlo qui - ha continuato Matic parlando della sua scelta di venire nella Capitale -. Sono a Roma per lui, e sono contento di far parte di questo grande club, la Roma è attraente per i calciatori e lo è stata per me. Avendo giocato nello United, è normale che avessi anche altre offerte, potevo rimanere in Premier, ma io volevo la Roma e ricongiungermi con Mourinho". Parole sicuramente apprezzate dal general manager dei giallorossi, Tiago Pinto. "Sono orgoglioso abbia fatto questa scelta, Nemanja poteva scegliere dove andare e ha scelto noi", aveva detto il gm aprendo la conferenza.

