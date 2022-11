Mondiali: Giappone-Costarica 0-1

ROMA, 27 NOV - Con un gol di Fuller al 36' del secondo tempo Costarica ha battuto il Giappone 1-0 nella seconda giornata del gruppo E dei Mondiali 2022. Primo tempo con pochi sussulti, nella ripresa il Giappone prova a rendersi pericoloso con Morita ma Navas respinge. Il gol di Costarica arriva alla prima occasione: i Ticos approfittano di uno svarione difensivo giapponese con Fuller che va in gol. Il Giappone dopo lo storico successo dell'esordio contro la Germania, spreca così la possibilità di ipotecare la qualificazione agli ottavi, mentre i centro-americani si rialzano dopo il pesantissimo ko con la Spagna e tornano in gioco per il passaggio del turno.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA