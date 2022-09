Nuovo CdA Milan, Scaroni presidente e c'è Cardinale

MILANO, 14 SET - L'assemblea dei soci del Milan ha approvato la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione del club dopo il passaggio delle quote di maggioranza da Elliott a RedBird: Paolo Scaroni resta presidente rossonero, mentre entrano in quota RedBird Gerry Cardinale (fondatore della società), Alec Scheiner, Isaac Halyard e Niraj Shah. Oltre a Scaroni, rimangono nel CdA anche Ivan Gazidis (ad del club) e i consiglieri in quota Elliott Gordon Singer (figlio di Paul, numero uno del fondo), Giorgio Furlani e Stefano Cocirio, mentre si sono dimessi Marco Patuano, Massimo Ferrari e Alfredo Craca.

