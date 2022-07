Primo test della Sampdoria, 9-1 al Castiglione

GENOVA, 13 LUG - E' finito 9-1 col Castiglione il primo test stagionale della Sampdoria nel ritiro di Ponte di Legno. Partenza a fatica con i lombardi che militano in Eccellenza che vanno in vantaggio ma poi ovviamente la squadra di Marco Giampaolo dilaga. Dopo l'autogol di Colley al 18', pareggia i conti Sabiri al 24' poi si scatena Caputo con una doppietta (33' e 37'). Nella ripresa il bottino è aumentato con le doppiette di Verre (49' e 67') e Quagliarella (75' e 89') più i sigilli di Leris (76') e Askildsen (87'). Il tecnico ha schierato la squadra nel primo tempo col 4-1-4-1: Vieira davanti alla difesa e centrocampo con Candreva, Rincon, Sabiri (tra i migliori) e Damsgaard. In attacco unica punta Caputo. Nella ripresa poi girandola di sostituzioni, non è entrato l'attaccante Bonazzoli che sembra sempre più vicino alla cessione alla Salernitana.

