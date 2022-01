Rafa Nadal ha vinto al quinto set un epico match con Daniil Medvedev conquistando il 21° slam della sua carriera. E i telecronisti spagnoli e in particolare Alex Corretja, ex tennista, ex numero 2 del mondo e due volte finalista al Roland Garros, scoppiano in lacrime, come documentato da Eurosport

