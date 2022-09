ROMA, 20 SET - Il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha effettuato esami in Nazionale che hanno confermato un affaticamento al flessore sinistro. Non sono quindi previsti ulteriori accertamenti e sono escluse lesioni. Il calciatore, dunque, sarà a disposizione di Mourinho per la gara con l'Inter al rientro dalla sosta.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA