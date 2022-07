Rooney torna negli Usa, allenerà il Dc United

(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 11 LUG - L'ex stella del Manchester United e della Nazionale inglese, Wayne Rooney, tornerà nella Major League Soccer (MLS) per allenare il Dc United, dove peraltro ha giocato fra il 2018 e il 2019. Lo rivelano ESPN e il sito sportivo The Athletic. Rooney, 36 anni, è atterrato ieri all'aeroporto di Washington e adesso aspetta il visto di lavoro per essere annunciato come nuovo allenatore, al posto dell'argentino Hernán Losada, esonerato dopo la 6/a giornata della stagione in corso, per scarsi risultati. Il Dc United è attualmente penultimo nella Eastern Conference, con 17 punti in 17 partite. La squadra di Washington ha perso per 7-0 venerdì contro il Philadelphia Union. Rooney ha lasciato l'incarico di allenatore del Derby County a fine giugno (il suo primo da tecnico) concluso da una retrocessione in League One: il club è stato penalizzato dai 21 che gli sono stati tolti in classifica per problemi economici. Il Derby è comunque riuscito a chiudere con un saldo positivo di 34 punti, a 7 lunghezze dal Reading, il primo non retrocesso. L'ex capitano dell'Inghilterra è arrivato al Derby County da giocatore nel 2020, dopo aver lasciato il Dc United, dove aveva segnato 23 gol in 48 partite, distribuite nelle due stagioni 2018 e 2019. In 13 anni di carriera nel Manchester United, Rooney ha segnato 183 gol e vinto cinque volte la Premier League, oltre a una Champions nel 2008, la terza nella storia dei 'Red Devils'. (ANSA-AFP).

