Tecnico Ajax,100 milioni sono tanti ma Antony rimane

ROMA, 25 AGO - "Antony non si sta allenando con il gruppo, ma lo vedo tutti i giorni. Non è cambiato nulla da domenica scorsa, e posso accettarlo. Se abbiamo una deadline? Non abbiamo una scadenza. Ma presumo che Antony rimarrà all'Ajax". Così Alfred Schreuder, tecnico dell'Ajax rivale del Napoli in Champions, commenta le voci di mercato secondo cui il club di Amsterdam è in procinto di cedere la sua star al Manchester United, pronto a fare un'offerta irresistibile, anche a tre cifre. "Antony ha un contratto con noi - dice ancora Schreuder -, 80 milioni sono molti soldi, 100 milioni sono anche molti soldi. Ma ho spiegato (ai suoi dirigenti ndr) che abbiamo già venduto molti giocatori, quindi non sarebbe positivo se ne vendessimo un altro. Antony potrebbe entrare a far parte del gruppo contro l'Utrecht".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA