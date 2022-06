Tennis: in Olanda, Medved ko contro lo sconosciuto Van Rijthoven

(ANSA-AFP) - PARIGI, 12 GIU - Lo sconosciuto tennista olandese Tim van Rijthoven ha vinto il torneo sull'erba di 's-Hertogenbosch (Olanda), battendo in finale il russo Daniil Medvedev per 6-4, 6-1, dopo in 1h05' di gioco. È il primo titolo per il 25enne Van Rijthoven, 205/o nella classifica mondiale. Finora l'olandese si era esibito solo nei tornei inferiori dell'Atp. La sua unica partecipazione a un torneo del circuito principale risaliva al 2016, a Winston-Salem. Nonostante la sconfitta, lunedì Medvedev recupererà il primo posto nella classifica mondiale a spese di Novak Djokovic. Titolare di una 'wild card' invito a 's-Hertogenbosch, Van Rijthoven è il vincitore del torneo con la posizione Atp più bassa della stagione. L'argentino Juan Manuel Cerundolo aveva fatto ancora meglio l'anno scorso, vincendo il titolo davanti al pubblico di casa a Cordoba quando era 335/o dell'Atp. Medvedev dovrà ancora aspettare per alzare il primo trofeo da quando ha vinto gli Us Open del settembre 2021, né potrà farlo a Wimbledon, dal quale è escluso assieme a tutti i russi e ai bielorussi, a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo. (ANSA-AFP).

