Totti "Dybala alla Roma era possibile, su CR7 mai creduto"

ROMA, 02 LUG - Dybala possibile, all'arrivo di Ronaldo non ha mai creduto. Francesco Totti resta sempre un osservatore speciale della Roma: l'ex capitano giallorosso, ai microfoni di Sky ha commentato i passi di mercato per la squadra che Mourinho sta costrundo. "Che idea mi sono fatto della Roma che sta nascendo? Siamo sempre abituati a parlare prima che inizi tutto... L'idea non me la sono ancora fatta, ancora c'è tempo: il campionato inizierà a metà agosto e può ancora succedere di tutto. Spero che la Roma possa fare una grande squadra per centrare obiettivi importanti". Sull'arrivo di un big, Totti dice che quello di "Dybala era possibile, molto possibile. Poi però sono successe altre cose ed è svanito così. Lui andrà altrove, sinceramente non so dove, ma speravo potesse venire alla Roma. La possibilità c'è stata, c'è stata una chiacchierata ma non so cosa si siano detti". Quanto alle voci circolate nella Capitale sullo sbarco di CR7 Totti non ha dubbi: "Sinceramente non ci ho mai creduto perché conosco la realtà attuale". Un mercato caratterizzato anche da addii - oggi quello di Mkhitaryan alla Roma - ma anche molti ritorni, vedi Lukaku e Pogba. "Mi intriga il ritorno di Lukaku, già questo è un grande colpo. O Pogba tornato alla Juventus", dice Totti. "Parliamo sempre delle squadre più forti, speriamo che anche squadre di livello medio-alto possano fare qualche acquisto importante".

