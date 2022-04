Ucraina: presidente Fipav visita gruppo atlete ospitato a Milano

ROMA, 27 APR - "Siamo felicissimi di avervi qui, tutto quello che potremo fare per voi lo faremo. Vi auguriamo di potervi integrare quanto prima nella vita sociale in Italia per poter vivere le vostre giornate in maniera più tranquilla e con maggiore serenità. Sappiate che siete già parte della grande famiglia della pallavolo italiana". Queste alcune delle frasi che il presidente della Federazione italiana pallavolo (Fipav), Giuseppe Manfredi, ha rivolto alle atlete ucraine ospitate nel Centro Federale Pavesi di Milano. Accompagnato nella visita dal segretario generale, Stefano Bellotti, Manfredi ha avuto modo di interagire con il gruppo di persone arrivate in Italia nelle scorse settimane e ribadire l'impegno assunto dalla Fipav nel fornire un aiuto concreto a tutte loro. Il presidente ha avuto anche un colloquio telefonico con il presidente della federazione ucraina di pallavolo, Mykhailo Melnyk, al quale ha ribadito il pieno sostegno della federazione alla comunità ucraina ed espresso a lui e al popolo ucraino la massina solidarietà e vicinanza. Nel corso dell'incontro ognuna delle atlete ha ricevuto in dono una maglia da gioco della Nazionale italiana.

