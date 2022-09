Us open, per Serena Williams sconfitta di fine carriera

NEW YORK, 02 SET - Serena Williams ha subito quella che sarà probabilmente la sua sconfitta di fine carriera: è stata infatti eliminata dagli US Open dopo essere stata battuta dall'australiana Ajla Tomljanovic al terzo round. La 23 volte vincitrice del titolo del Grande Slam e sei volte campionessa a New York, ha perso 7-5, 6-7 (4/7), 6-1, lasciandosi andare alle lacrime in campo. Alla Williams, che compirà 41 anni tra tre settimane, è stato chiesto se fosse disposta a riconsiderare l'annunciata intenzione di ritirarsi dai tornei. "Non credo, ma non si sa mai", ha risposto.

