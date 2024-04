Pesi: Nino Pizzolato e Giulia Miserendino in Thailandia, nel mirino il pass olimpico

Sport

Dall'1 aprile in Coppa del Mondo, al trapanese bronzo a Tokyo, manca solo la matematica per andare ai Giochi di Parigi. La palermitana a Phuket deve migliorare di almeno 9 kg il suo attuale primato

A 120 giorni dai Giochi di Parigi l’Italia dei pesi va a caccia degli ultimi “pass” a disposizione nella gara preolimpica che scatterà lunedì a Phuket in Thailandia.

Dall’1 all’11 aprile in Thailandia, nella gara di Coppa del Mondo, ultima gara di qualificazione olimpica e ultima chance per entrare nella “top ten” della ranking list olimpica e conquistare il pass per Parigi 2024, saranno sei gli azzurri in gara selezionati dal c.t. Sebastiano Corbu coadiuvato a Phuket dai tecnici Pietro Roca, Luigi Grando e Matteo Orecchini.

C’è attesa per i due siciliani in piena corsa per i Giochi di Parigi, il trapanese Nino Pizzolato e la palermitana Giulia Miserendino tra gli attesi protagonisti in Thailandia.

Nino Pizzolato, trapanese, bronzo ai Giochi di Tokyo 2021

Nino Pizzolato è chiamato a consolidare ed eventualmente migliorare il suo attuale 7° posto nel ranking olimpico nella categoria 89 kg e il campione di Salaparuta ha tutte le carte in regola per centrale la qualificazione e andare a Parigi per confermare o fare meglio, dopo il bronzo vinto ai Giochi di Tokyo 2021.

La palermitana Giulia Misrendino in azionde

Giulia Miserendino, attualmente al 14° posto nella categoria 71 kg, torna in gara dopo il forfeit all’Europeo di Sofia, e dovrà incrementare i suo attuale totale di 233 kg di almeno 9 kg per ottenere la qualifica e staccare il pass per Parigi.

Completano la spedizione azzurra in Thailandia Giulia Imperio (49 kg), attualmente al 13° posto con i 185 kg sollevati a Doha e dovrà migliorarsi di almeno 6 kg per entrare nella top ten; Lucrezia Magistris (59 kg) dovrà incrementare i suoi 217 kg di almeno 5 kg per cercare di migliorare l’attuale 12° posto; Sergio Massidda (61 kg), 2° nella ranking list grazie ai 302 sollevati a Riyadh, gareggerà insolitamente nei 67 kg (non olimpica) per evitare di sottoporre il suo corpo allo sforzo del calo peso e Mirko Zanni (73 kg) che dovrà cercare di migliorare i 335 kg sollevati lo scorso anno a Yerevan, per rientrare nella top ten visto che attualmente è 11°.

Il c.t. azzurro Sebastiano Corbu e il trapanese Nino Pizzolato