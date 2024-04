Riforme: Casini ‘ok piano Figc, ma ora avanti sull’autonomia’

agenzia

"Il voto favorevole di oggi per coerenza e dovere istituzionale"

ROMA, 28 MAR – “La federazione in questi mesi ha costruito il documento di piano strategico partendo dai contribuiti delle componenti. La Serie A ha riconosciuto che un numero molto elevato di queste proposte venivano dalla Lega. Per coerenza e dovere istituzionale abbiamo votato a favore. Ma abbiamo ribadito che nulla cambia nel progetto di approfondimento per arrivare a un modello di autonomia”. Lo ha detto Lorenzo Casini, presidente della Lega di serie A uscendo dal consiglio federale. Poi ha concluso: “Abbiamo detto che la Serie A proseguirà questo percorso e quando avremo il progetto ci aspettiamo entusiasmo di tutti nel vederlo e riceverlo perché una Lega più forte avvantaggia tutto il calcio italiano”.

