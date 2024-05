Scommesse: 2 mesi a Tonali, squalificato anche in Inghilterra

agenzia

La sanzione però è sospesa, multa da 20mila sterline

ROMA, 02 MAG – Il centrocampista del Newcastle Sandro Tonali è stato squalificato per due mesi dalla Federcalcio inglese dopo aver ammesso di aver violato le regole sulle scommesse. Lo riporta il sito del club britannico. L’ex giocatore rossonero – che sta già scontando una squalifica di dieci mesi emessa in Italia nell’ottobre 2023 per gli illeciti commessi quando era al Milan – non sconterà la squalifica se non commetterà ulteriori infrazioni prima della fine della prossima stagione. Il provvedimento prevede una sanzione di 20mila sterline.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA