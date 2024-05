Serie B, il Palermo recupera in extremis Ranocchia per la sfida al Barbera con la Reggiana

Calcio

Il tecnico Mignani: «Mr X mi dà aria di mistero ma lavoro per vincere»

«Ranocchia sta bene, si è allenato tutta la settimana con la squadra, va tenuto in considerazione che era fermo da diverso tempo. Gliene serve ancora per essere al cento per cento. Ma ci può permettere di cambiare atteggiamento durante il corso della partita o dall’inizio grazie alle sue caratteristiche». Lo ha detto l’allenatore del Palermo Michele Mignani a proposito del recupero di Filippo Ranocchia in vista della partita di domani alle 16,15 al Barbera contro la Reggiana.

«Ho cercato di dare una mia idea alla squadra – ha aggiunto Mignani a proposito della capacità offensiva dei suoi – in queste settimane le prestazioni sono migliorate. Sono convinto che attraverso le prestazioni possa arrivare la vittoria. Il risultato finale spesso è determinato da episodi, dobbiamo essere bravi nella gestione della partita, ma essere anche pericolosi e determinanti per vincere le partite».Sulla Reggiana Mignani ha messo in guardia i suoi. «E’ una squadra che in trasferta ha fatto tanti buoni risultati – ha sottolineato – esprime un buon calcio, a Venezia ha vinto e trova gol con facilità. Il nostro obiettivo è vincere la partita come abbiamo sempre provato a fare».