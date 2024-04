Serie B, tra Palermo e Samp finisce 2-2: inizia con un pari l’avventura di Mignani sulla panchina rosanero

CALCIO

Un risultato che probabilmente soddisfa entrambe le squadre che però speravano di fare bottino pieno per rilanciare le loro ambizioni di alta classifica

Esordio con pareggio per il nuovo allenatore del Palermo Michele Mignani che non va oltre il 2-2 contro la Sampdoria di Andrea Pirlo. A decidere la partita le reti di Leoni per il vantaggio doriano, Brunori su rigore e Mancuso per i rosanero nel primo tempo e gol del definitivo 2-2 di Darboe nella ripresa.

Mignani schiera il suo primo Palermo con il 3-4-1-2, con Di Francesco dietro le punte Mancuso e Brunori con il compito di ripiegare sulla fascia sinistra in fase di non possesso davanti all’esterno sinistro Lund; davanti al portiere Pigliacelli giocano Diakitè a destra, Lucioni in mezzo e Ceccaroni a sinistra; a completare il centrocampo Di Mariano, con compiti di coprire tutta la fascia, Stulac e Segre.

Rosanero e blucerchiati muovo bene il pallone, ma di tiri in porta per i primi venti minuti non se ne vedono fino a quando, proprio al 20′, Leoni approfitta di un’indecisione fra Pigliacelli, Stulac e Brunori e anticipa tutti facendo passare il pallone sotto le gambe del portiere portando in vantaggio la Sampdoria.

Palla a centrocampo e Brunori si guadagna un calcio di rigore con una percussione dalla sinistra che costringe al fallo Ghilardi. Dal dischetto il capitano del Palermo riporta i rosanero in parità. Al 27′ i rosanero ribaltano la situazione con Mancuso sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra di Stulac che pesca in area Segre bravo a fare da sponda per il compagno che arriva in spaccata. Si va al riposo con un paio di occasioni di De Luca che trovano Pigliacelli ben piazzato e attento.

La ripresa

In avvio di secondo tempo ci prova con più insistenza la Sampdoria, prima al 3′ Kasami viene chiuso in angolo da Diakitè, poi al 16′ pareggia i conti con Darboe con un tiro da fuori area che si insacca all’incrocio dei pali alla destra di Pigliacelli. Mignani sostituisce Mancuso con Soleri e Stulac con Henderson e i rosanero ricominciano a costruire: ci provano Soleri e Di Francesco, ma Stankovic è attento e chiude. Ci va vicino Di Mariano poco dopo la mezzora che colpisce in pieno il palo alla sinistra del portiere doriano. Al 45′ dentro anche Traorè per Di Francesco, ma il 2-2 non cambia più.