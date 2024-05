Sport e Salute:Mezzaroma ‘su impiantistica partita decisiva’

agenzia

Presidente: 'Investimenti in strutture hanno benefici sociali'

ROMA, 07 MAG – “È sull’impiantistica sportiva che si gioca la partita decisiva, rappresentando questo tema il presupposto per ogni intervento di politica sportiva. Le nuove generazioni hanno bisogno di una maggiore presenza da parte delle realtà sportive territoriali e di strutture adeguate e funzionanti. Per ogni euro investito nello sport sono stati generati 3 euro di ritorni sociali. Gli investimenti in strutture hanno benefici sociali”. Sono queste le parole di Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, durante l’audizione alla Camera sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle citta’ e delle loro periferie. Mezzaroma, poi, ha proseguito sottolineando come “servano strumenti normativi che garantiscano la gratuità dello sport. Attraverso lo sport la società offre un presidio alle comunità, uno strumento di aggregazione nei territori concentrando gli sforzi nelle aree di maggior disagio. Sport e Salute si è mossa nella direzione dell’abbattimento delle barriere economiche per favorire l’accesso alla pratica sportiva anche a coloro che vivono in condizioni economiche svantaggiate”. Infine il numero uno di Sport e Salute ha ribadito che la società punta “all’allargamento dei praticanti attraverso azioni in sinergia con gli organismi sportivi in modo da arrivare a un numero sempre maggiore di cittadini attivi soprattutto guardando alle realtà più fragili e più periferiche”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA