Catania, cliente al rapinatore durante assalto alla Posta: «’Mbare! Ma a rapina a sta facennu tu o iu?»

Tentata rapina

Surreale, ma accertato, "siparietto" tra il ladro e un cliente che ha così risposto all'invito a chiamare il direttore dell'ufficio postale

Quando la realtà supera la fantasia…. A Catania accade spesso. Anche in occasioni in cui l’aspetto tragico non fa fatica a coniugarsi con quello comico. Come nel caso che vi stiamo per raccontare e che abbiamo verificato presso fonti investigative.

La vicenda risale a venerdì mattina, poco dopo le 8,30, e si è verificata all’interno dell’Ufficio postale di San Giovanni Galermo. Là dove, con appena due clienti presenti, fa il proprio ingresso un uomo col volto parzialmente coperto da una mascherina nera e da un paio di occhiali da sole.L’aspirante rapinatore – perché è di questo che si tratta – si avvicina agli sportelli. Che nel frattempo vengono abbandonati dalle impiegate, a loro volta in “ripiegamento” dopo avere compreso quel che stava per accadere.