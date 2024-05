Manchester City, Grealish rischia di cadere dal bus scoperto durante la festa per la Premier

Video dalla rete

L’esuberante Jack Grealish, sempre protagonista quando c’è da festeggiare, ha rischiato di cadere dal bus durante le celebrazioni per la vittoria della Premier League del City domenica a Manchester. Il nazionale inglese salta, canta con un pupazzo gonfiabile in mano e perde l’equilibrio ma i compagni Jeremy Doku Ruben Dias lo afferrano in tempo e gli evitano una caduta che avrebbe potuto avere conseguenze gravi.

