Tajani ‘due guerre vicine,lo sport può mandare messaggi di pace’

agenzia

Il ministro: 'I nostri campioni ambasciatori ideali'

ROMA, 08 MAG – “Perché puntiamo molto sullo sport? Perché ho deciso di puntare sulla diplomazia dello sport? Oggi purtroppo abbiamo due guerre vicine a noi, dobbiamo mandare messaggi di pace e chi più di un atleta può farlo. Le Olimpiadi, ad esempio, da sempre sono state il momento in cui interrompere i conflitti. Insomma, lo sport insegna alcuni valori. E i nostri campioni per i nostri figli sono degli esempi, per questo vogliamo che diventino ambasciatori dell’Italia nel mondo”. Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri durante la presentazione della partnership in Farnesina tra Sport e Salute, MAECI e ITA. “Un’iniziativa che parte da Roma visto il susseguirsi di tre grandi eventi internazionali di sport che ci saranno nella capitale – ha aggiunto – per far in modo che questo progetto della diplomazia sportiva possa partire da qui per raggiungere gli obiettivi preposti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA