Torino: Juric, dopo l’espulsione tutto più difficile

Bene nel primo tempo, ora mantenere parte sinistra classifica

MILANO, 28 APR – “Penso che il Torino abbia fatto bene nel primo tempo. La squadra c’era eccome, poi dopo l’espulsione è diventato tutto più difficile”. Lo ha detto il tecnico del Torino Ivan Juric, intervenuto in conferenza stampa dopo il ko contro l’Inter. “Abbiamo provato varie cose, abbiamo giocato a quattro in difesa e la squadra si è espressa sempre bene come stabilità, non ha mai deluso – ha aggiunto -. Sono quattro partite dove vogliamo sbagliare il minimo e fare il massimo, cercare di mantenere la parte sinistra della classifica, sarebbe il terzo anno di fila e non è da buttare. Dal Torino ci si aspetta di più e credo sia giusto”.

