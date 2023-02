Sedici anni fa l'omicidio dell'ispettore Raciti, l'incontro tra il patron del Catania Ross Pelligra e Marisa Grasso

Allo stadio Massimino si è anche svolto un incontro tra il patron del Catania Ross Pelligra e la vedova dell'ispettore Raciti, Marisa Grasso: «Per me - ha detto la signora - questo è un luogo del dolore ma la vostra presenza mi fa comprendere come mio marito sia ricordato come uomo delle Istituzioni»

L'incontro si è svolto il 2 febbraio perché è questo per la Questura di Catania il giorno della memoria e del ricordo dell'ispettore Filippo Raciti . Tre i momenti che hanno scandito la giornata dedicata al poliziotto che perse la vita nel 2007, nel corso degli incidenti scatenatosi dopo un derby Catania Palermo al Massimino. Alle 10 è stata deposta una corona di alloro sulla tomba dell'ispettore , nel cimitero di Acireale, alla presenza del questore di Catania Vito Calvino, del dirigente del commissariato di Acireale Tito Cicero, del Cappellano della Polizia, dei familiari del compianto Filippo e di una rappresentanza del X Reparto Mobile. Alle 11, alla presenza del questore, del prefetto e delle autorità civili, il cappellano della Polizia è stata una messa in suffragio, nella chiesa dell’Immacolata Concezione dei Minoritelli, a Catania. Alle 12, allo Stadio Angelo Massimino, laddove è stato posto il monumento che ricorda la memoria di Filippo Raciti, Medaglia d’Oro al valore Civile, è stata deposta una corona d’alloro dal questore.

(video Laura Distefano)

