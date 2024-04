25 aprile: a Monte Sole il padre di Salis e monologo di Scurati

agenzia

La sindaca di Marzabotto: 'Ciò che è accaduto è censura'

BOLOGNA, 23 APR – Dal palco delle celebrazioni del 79esimo anniversario della strage di Marzabotto a Monte Sole verrà letto il monologo di Antonio Scurati. Ad annunciarlo è la sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi, che ha presentato le tante iniziative in programma con il presidente del comitato Onoranze Caduti di Marzabotto, Valter Cardi, nella sede della Città metropolitana di Bologna. A Monte Sole ci sarà anche il papà di Ilaria Salis. “Sarà una giornata ricca di eventi che riguardano sia il passato sia il futuro”, ha spiegato Cuppi. Tra i tanti ospiti presenti il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e il padre di Ilaria Salis, Roberto. Previsti anche spettacoli di Andrea Pennacchi, Max Collini, Moni Ovadia con Aldo Cazzullo, e del giornalista Gabriele Del Grande oltre a tanti altri artisti. “Quello che ha detto Scurati – aggiunge la sindaca – noi lo diciamo ogni anno dal palco della commemorazione. Anche sul nostro placo ci sarà uno spazio per leggere il suo monologo perché quello che è successo è una vera e propria censura, nonostante poi le motivazioni” della mancata messa in onda “siano state annacquate”. “Come noi la denuncia la facciamo ogni anno a Monte Sole – prosegue Cuppi – la faremo anche in questo caso”. “Ci sono degli atteggiamenti che portano purtroppo alla censura – conclude la sindaca di Marzabotto – e alla presenza eccessiva anche sui media della cultura di governo”.

