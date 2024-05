Nations League: il ct Velasco convoca 14 azzurre

agenzia

La prima pool ad Antalya, alcune big faranno collegiale a Milano

ROMA, 10 MAG – Il ct della nazionale femminile di pallavolo, Julio Velasco, ha scelto le 14 atlete che prenderanno parte alla prima settimana della Nations League, in programma dal 14 al 19 maggio ad Antalya. L’Italia si radunerà domani sera al Centro Pavesi, per poi partire domenica mattina da Milano Malpensa alla volta della Turchia. Non fanno parte della lista alcune delle big azzurre, come Paola Egonu e Monica De Gennaro, che sono reduci dalla finale di Champions League. L’elenco delle convocate comprende le palleggiatrici Carlotta Cambi e Francesca Bosio, le schiacciatrici Alice Degradi, Caterina Bosetti, Stella Nervini e Loveth Omoruyi, le centrali Linda Nwakalor, Anna Danesi, Sara Bonifacio e Yasmina Akrari, le opposte Camilla Mingardi ed Ekaterina Antropova e le libere lIlaria Spirito ed Eleonora Fersino. Le azzurre affronteranno il 14 maggio la Polonia, il 16 la Germania, il 17 la Bulgaria e, infine, la Turchia il 18 maggio. A Milano, da lunedì prossimo, Lorenzo Bernardi e Juan Manuel Cichello guideranno fino al 17 maggio gli allenamenti di un gruppo di atlete convocate per un collegiale: Martina Bracchi, Rebecca Piva, Benedetta Sartori (Busto Arsizio); Monica De Gennaro, Sarah Luisa Fahr, Marina Lubian (Conegliano); Paola Egonu, Alessia Orro, Myriam Sylla (Milano); Giulia Gennari (Bergamo 1991); Gaia Giovannini (Vallefoglia); Emma Graziani, Alessia Mazzaro (Firenze); Ilenia Moro (Pinerolo); Sylvia Nwakalor (Arrows); Elena Pietrini (Kazan).

