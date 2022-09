Elezioni: Letta, 'Conte? Da parte mia nulla di personale, mai direi frasi come le sue'**

Roma, 23 set. "Da parte mia non c'è nulla di personale" con Giuseppe Conte "e mai direi una frase come quella" detta dal leader M5S. "Si parla con i dirigenti di un partito. Punto. Poi c'è stata una divaricazione perch oggi avere Draghi al governo avrebbe significato avere un governo che stava preparando una legge di bilancio con le misure sul salario minimo e la riduzione delle tasse sul lavoro. Chi ha fatto cadere il governo ha pensato ai suoi interessi e non a quelli degli italiani. E' stata una scelta profondamente sbagliata ma poi in futuro si vedrà".

