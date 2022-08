Borsa: Milano debole (-0,7%), pesano Saipem, Eni e Tim

MILANO, 22 AGO - Piazza Affari si conferma debole nella prima mezz'ora di scambi (FtseMib -0,7% a 22.387 punti), con l'intero paniere di titoli principali in rosso ad eccezione di Diasorin (+0,44%) e Leonardo (+0,1%). Cede Saipem (-2,33%), nonostante il rafforzamento della commessa con il consorzio Osrl per gli interventi sottomarini, estesa al drone FlatFish. Il titolo risente del calo del greggio (Wti -1,8% a 89,14 dollari al barile) insieme a Eni (-1,38%) Tenaris (-0,62%) e Saras (-0,58%). Frenano i bancari Unicredit (-2,21%), Intesa (-1,85%), Bper (-1,45%) e Banco Bpm (-1,3%) con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi in rialzo a 228,2 punti e il rendimento annuo italiano in calo di 1,1 punti al 3,474%.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA