Borsa: Milano galoppa (+2,6%) con Moncler e Stm, giù Mps

MILANO, 04 OTT - Piazza Affari prosegue la sua cavalcata, in compagnia delle Borse europee, spinta dalla voglia di rimbalzo e dalle scommesse sul fatto che la stretta monetaria globale potrebbe essere vicina al suo picco e che le banche centrali in futuro potrebbero procedere a rialzi più contenuti dei tassi. Il Ftse Mib avanza del 2,6% trainato da Moncler (+6,3%), Stm (+4,6%), Interpump (+4,2%), Fineco (+4,2%), Nexi (+4,2%) e Prysmian (+4,1%). Molto bene anche Iveco (+3,8%), Unipol (+3,8%) e Tim (+3,5%), che riguadagna la soglia degli 0,2 euro. Fuori dal Ftse Mib gira in calo Mps (-2,4%) mentre sono giorni decisivi per il lancio dell'aumento di capitale da 2,5 miliardi. Lo spread Btp-Bund scende a 228 punti base mentre il rendimento dei decennali italiani si mantiene appena sotto il 4,1%, in calo di 13 punti base.

