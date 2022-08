Valencia, 28 ago. - "Sono ottimista di natura, stiamo parlando e abbiamo la possibilità di prenderlo. Penso che Cavani sarà un nostro giocatore. Edinson ha 35 anni ma ha una mentalità incredibile. Parliamo di un campione". Così l'allenatore del Valencia Rino Gattuso, in conferenza stampa in vista della gara di domani con l'Atletico Madrid, in merito al possibile arrivo di Edinson Cavani.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA