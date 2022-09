Farmacie Vigorito, prodotti per la bellezza, l'alimentazione e lo sport a casa in 24/72 ore

La proposta dell'e-commerce è concepita per dare una risposta puntuale alle più disparate esigenze degli utenti. Il portale è semplice e intuitivo da utilizzare. Si articola in diverse sezioni, come “Alimentazione e Integratori”, “Apparecchi Elettromedicali”, “Bellezza e Cosmetica”, “Erboristeria e Fitoterapia” e “Igiene e Benessere”, in cui è possibile trovare, nello spazio di qualche click, il prodotto desiderato.

Pubblicità

La sezione “Rimedi”, invece, è dedicata alla ricerca di una soluzione ad uno specifico disturbo: cefalee, emicrania, febbre, punture, torcicollo e non solo. Naturalmente, vengono forniti anche accessori e alimentazione per gli animali, nonché articoli per neo-mamme e bambini.

Molte sono le riduzioni attive, che consentono di tagliare notevolmente i prezzi di listino ufficiali. Non solo, se ci si registra al sito è possibile approfittare di diversi coupon, da inserire direttamente nel carrello prima di procedere all'acquisto.

Per richiedere un consiglio ad uno dei farmacisti, o semplicemente per avere maggiori informazioni riguardo ad un articolo è sufficiente rivolgersi al servizio di customer care. È fruibile tramite numero di telefono (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 18:00), indirizzo e-mail o form online.

Lo store implementa poi anche una comoda sezione “Blog”, in cui si possono scoprire tantissimi consigli utili e diversi rimedi da porre in atto per risolvere alcuni problemi.

Insieme alla praticità dell'assistenza online vengono assicurate spedizioni rapide, che si verificano nel giro di 24/72 ore (per le isole si può arrivare anche a 96 ore). Inoltre, per importi superiori a 49,90 euro diventano gratuite e su alcuni brand la soglia si abbassa a 19,90 euro.

Per ciò che riguarda i pagamenti, i metodi selezionati da Farmacie Vigorito assicurano la massima protezione. Il cliente può scegliere tra carta di credito, Satispay, PayPal, bonifico bancario, contrassegno al corriere in contanti. È possibile anche dilazionare il pagamento in tre comode rate e senza interessi, grazie alla partnership con ClearPay. L'utente può anche approfittare di resi garantiti, entro 14 giorni. Diventano a costo zero se il pagamento è stato effettuato con PayPal.

L'apprezzamento degli acquirenti è certificato dalle oltre 15.000 recensioni verificate da Feedaty, che registrano l'ottimo punteggio medio di 4,9/5. Farmacievigorito.it, infine, è presente nella classifica “Migliori eCommerce d'Italia” 2021/22 e 2022/23, stilata dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), in collaborazione con La Repubblica Affari & Finanza.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA