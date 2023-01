Illuminazione: da Artemide a Foscarini, i migliori brand sull'e-commerce di Animosi

Merate, gennaio 2023 – La luce come elemento di design, come idea di arredo, ma anche come mezzo per donare all'indoor un'atmosfera dalle elevate potenzialità espressive.

Lampade Artemide: oggetti d'arte fra stile, fascino e tecnologia

Artemide è un brand italiano che, dal 1960, detta tendenze nel settore dell'illuminotecnica. Forte della filosofia "The Human and Responsible Light" e di decine di brevetti nel campo dell'optoelettronica, per Artemide ogni lampada è un oggetto raffinato e senza tempo.

Non a caso le sue proposte, considerate delle vere e proprie icone di design contemporaneo, sono da sempre materiale da esposizione per i principali musei di arte moderna.

Su Animosi.it è possibile trovare una vasta collezione di lampadari, applique, abat-jour, lampade da terra o da scrivania firmate Artemide. Tra queste si distinguono Logico, una collezione di lampade a sospensione in cui la materia plasma la luce e la restituisce attraverso armoniche onde riflettenti, e Slicing, una linea di lampade dall'elevato valore estetico che trasformano la luce in un elemento di design grazie a un volume formato da eleganti lamelle concentriche.

Artemide ha conquistato il mercato con lampade progettate dalle più importanti firme del design italiano e internazionale, la cui eccellenza è stata più volte riconosciuta dal prestigioso premio Compasso d'oro.

Del resto, il brand esalta gli ambienti con un catalogo di proposte emblematiche, le quali, oltre a spaziare fra modernità e stile retrò, sono disegnate con la volontà di definire un progetto basato sul design, sulla competenza e sulla manifattura di qualità.

Foscarini: il design delle lampade che illuminano e arredano

Tra i marchi presenti su Animosi.it, non poteva mancare Foscarini, un brand che, da oltre 35 anni, grazie a una lunga serie di collaborazioni con designer di fama mondiale, crea lampade capaci di emozionare con un assetto rivoluzionario e senza tempo. Le lampade

Foscarini sono infatti lampade in cui la luce incontra la materia per elevare gli ambienti sia di giorno sia di notte, nel primo caso grazie a un design dall'alto valore artistico, nel secondo grazie a fasci di luce funzionali e in grado di elevare la percezione degli spazi.

Ne è un esempio Caboche Plus, una lampada ad alta tecnologia, che affianca lusso e design per illuminare gli spazi come un vero e proprio gioiello. Realizzata in oro o argento, è composta da eleganti sfere di polimetilmetacrilato, che proiettano la luce in modo raffinato, donando agli ambienti un'atmosfera preziosa.

OLuce: quando il design parla alle emozioni

Su Animosi.it, è possibile acquistare anche le collezioni di OLuce, una realtà che da sempre è considerata una vera e propria eccellenza dell'illuminotecnica italiana. Fondata negli anni '40, pluripremiata dai più importanti riconoscimenti nazionali e internazionali, l'azienda si è da subito distinta per la volontà di progettare lampade capaci di unire a un elevato valore illuminotecnico, la creatività di veri e propri oggetti d'arredo.

Tra le altre linee del brand, Astro, Alba, Coupé, Atollo e Sonora, una serie di collezioni iconiche sia per la pregevolezza di linee forme e materiali sia per la loro capacità di attraversare i tempi.

Nella vision di OLuce, si distingue infatti la volontà di progettare lampade funzionali e creative, in cui la luce non è solo illuminazione o atmosfera, ma il racconto di una storia che punta a emozionare.

