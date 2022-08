Silverstone. Johann Zarco centra la pole position nel Gp di Gran Bretagna nella classe MotoGp. Sul circuito di Silverstone il francese della Ducati gira in 1'57"767 precedendo lo spagnolo dell'Aprilia Maverick Vinales (1'57"865) e l'australiano Jack Miller (1'57"931), suo compagno di marca, che partiranno con lui in prima fila.

Pubblicità

Silverstone. Augusto Fernandez centra la pole del Gp di Gran Bretagna nella classe Moto2. Sul circuito di Silverstone lo spagnolo, leader del mondiale in coabitazione con Celestino Vietti, gira in 2'04"103 precedendo lo statunitense Joe Roberts (+0.034) e il giapponese Ai Ogura (+0.177) che nella classifica iridata insegue a un solo punto. Vietti, che in gara dovrà scontare un Long Lap Penalty per irregolarità nelle prove di partenza, realizza il quinto tempo.

Londra. Esordio vincente per il Tottenham di Antonio Conte in Premier League. Gli 'Spurs' dopo esser passati in svantaggio contro il Southampton per il gol di Ward-Prowse al 12', hanno ribaltato il match grazie alle reti di Sessegnon al 21', Dier al 31', Kulusevski al 63' e all'autogol di Salisu al 61'. Esordio anche per Ivan Perisic: 24 minuti più recupero per l'ex Inter al posto di Sessegnon.

Torino. Cambio di sede per l'amichevole tra Juventus e Atletico Madrid, inizialmente in programma domani sera a Tel Aviv. I due club, per motivi di sicurezza, hanno deciso di non giocare in Israele, a causa dell'aumento delle tensioni nella Striscia di Gaza. Bianconeri e colchoneros scenderanno in campo domani alle ore 18 alla Continassa, sede di allenamento della Vecchia Signora. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno.

Vicenza. Nell'amichevole in programma questa sera contro il Vicenza, il Milan scenderà in campo con il lutto al braccio per onorare la memoria di Villiam Vecchi, storico preparatore dei portieri rossonero venuto a mancare lo scorso 3 agosto. Prima del match verrà anche osservato un minuto di silenzio.

Pinzolo. Prosegue senza intoppi il training camp dell'Italbasket a Pinzolo. I 17 atleti a disposizione del Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco sono in Val Rendena per preparare le due gare di qualificazione al Mondiale 2023 a fine agosto e l'EuroBasket 2022 (girone a Milano dal 2 all'8 settembre). Prima ancora quattro amichevoli di lusso: si inizia il 12 agosto all'Unipol Arena di Bologna con la sfida alla Francia, match si replicherà pochi giorni dopo (il 16 agosto) a Montpellier. Il 19 e il 20 gare contro Serbia e una tra Germania e Rep. Ceca al torneo di Amburgo.

Amburgo. “Voglio dimostrare che si può arrivare molto lontano e che non ci sono limiti. Voglio essere un modello per le persone che sono già malate e per i bambini che possono ancora evitare la malattia con la giusta prevenzione”. Così il numero 2 del ranking Atp, Alexander Zverev, ha annunciato di soffrire di diabete di tipo 1. Con un comunicato stampa il tedesco ha anche reso pubblica la nascita di una fondazione a proprio nome, la “Alexander Zverev Foundation – Aufschlag gegen Diabetes”, con sede ad Amburgo, che sarà impegnata nel fornire insulina e medicinali ai bambini colpiti dalla malattia, nonché a finanziare progetti per la promozione di uno stile di vita sano e attivo.

Roma. Gianmarco Tamberi non si arrende, non si dà per vinto. Le scorie lasciate dal Covid non sono semplici da smaltire, la stanchezza morde, la fatica in allenamento si moltiplica, ma l'azzurro è un leone e nelle difficoltà sa trovare la forza per rialzarsi sempre. Il campione olimpico del salto in alto è partito oggi per l'Ungheria: ha scelto di esserci, a Székesfehérvár, lunedì, nel meeting Gold del Continental Tour, il primo dei due impegni previsti nei prossimi giorni, seguito dal meeting Herculis di mercoledì sera a Montecarlo.

Venezia. Tredici tesserati della prima squadra del Venezia sono positivi al Covid. Lo annuncia il club lagunare in una nota sul proprio sito ufficiale. "In data odierna il Venezia FC comunica che 13 tesserati del club sono risultati positivi al Covid-19. Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento nell'osservanza delle procedure previste dal protocollo sanitario".

Genova. È questione di giorni per il trasferimento di Mikkel Damsgaard in Inghilterra. L'esterno offensivo della Sampdoria, secondo quanto riporta Sky Sport, la prossima settimana sosterrà le visite mediche con il Brentford nel Regno Unito, ultimo step prima di firmare il contratto che lo legherà al club inglese. Documenti già firmati tra le due società, con il danese che dopo due anni a Genova è pronto ad affrontare una nuova esperienza in Premier League.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA