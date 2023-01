Pd: Boldrini, 'mi sono iscritta per la prima volta, Manifesto mi ha convinta'

Roma, 28 gen. “Da oggi sono iscritta al Partito Democratico. Ho ritirato la tessera al circolo del centro storico di Roma, ringrazio le militanti e i militanti per l'accoglienza". Così Laura Boldrini deputata del Pd.

"Non sono mai stata iscritta a un partito prima d'ora, questa è una decisione che ho maturato dopo aver partecipato ai lavori del comitato costituente che ha redatto il Manifesto, di cui condivido i contenuti. È il momento di partecipare attivamente per dare concretezza al processo di radicale rinnovamento del partito. Che sia, laburista, ambientalista, femminista, europeista, pacifista e che abbia, se lo decidiamo, anche un nuovo nome".

"Impegniamoci tutte e tutti insieme per costruire una rinnovata alternativa alla destra più destra di sempre. Invito chi non si è sentito più rappresentato in questi anni o chi non è contento di come vanno le cose ad essere parte di un nuovo progetto politico, iscrivendosi al Pd”.

