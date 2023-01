Rugby: Sei Nazioni, i convocati azzurri per i primi due incontri

Verona, 28 gen. - Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno – in preparazione dei primi due match del Guinness Sei Nazioni 2023 contro Francia e Inghilterra – in programma a partire da lunedì 30 gennaio a Verona. Il gruppo Azzurro tornerà ad allenarsi sul campo del Payanini Center della città scaligera a partire dalla mattina di martedì 31 gennaio riprendendo il lavoro verso l'esordio nel torneo contro i campioni in carica della Francia in programma domenica 5 febbraio alle 16 allo Stadio Olimpico di Roma, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8.

“Abbiamo avuto una buona settimana di lavoro a Verona mettendo le basi del nostro lavoro in vista del Sei Nazioni 2023. Pensiamo step by step: il nostro focus viene messo adesso sul presente che si chiama Francia. Confidiamo nei nostri mezzi: proseguiamo sulla nostra strada con l'obiettivo di continuare a costruire qualcosa di importante” ha dichiarato Kieran Crowley. Questa la lista degli atleti convocati. Piloni: Pietro Ceccarelli (Brive, 24 caps), Simone Ferrari (Benetton Rugby, 40 caps), Danilo Fischetti (London Irish, 25 caps), Marco Riccioni (Saracens Rugby, 17 caps), Luca Rizzoli (Zebre Parma, esordiente), Federico Zani (Benetton Rugby, 16 caps). Tallonatori: Luca Bigi (Zebre Parma 42 caps), Marco Manfredi (Zebre Parma, esordiente), Giacomo Nicotera (Benetton Rugby, 7 caps). Seconde Linee: Niccolò Cannone (Benetton Rugby, 25 caps), Riccardo Favretto (Benetton Rugby, 1 cap), Edoardo Iachizzi (Vannes, esordiente), Federico Ruzza (Benetton Rugby, 36 caps)

Terze Linee: Lorenzo Cannone (Benetton Rugby, 3 caps), Michele Lamaro (Benetton Rugby, 21 caps) – capitano, Sebastian Negri (Benetton Rugby, 40 caps), Giovanni Pettinelli (Benetton Rugby, 8 caps), Jake Polledri (Gloucester Rugby, 19 caps), Manuel Zuliani (Benetton Rugby, 6 caps). Mediani di Mischia: Alessandro Fusco (Zebre Parma, 5 caps), Alessandro Garbisi (Benetton Rugby, 3 caps), Stephen Varney (Gloucester Rugby, 15 caps). Mediani di Apertura: Tommaso Allan (Harlequins, 66 caps), Giacomo Da Re (Benetton Rugby, 1 cap), Paolo Garbisi (Montpellier, 21 caps). Centri: Juan Ignacio Brex (Benetton Rugby, 18 caps), Enrico Lucchin (Zebre Parma, 1 cap), Tommaso Menoncello (Benetton Rugby, 6 caps), Luca Morisi (London Irish, 39 caps). Ali/Estremi: Pierre Bruno (Zebre Parma, 7 caps), Ange Capuozzo (Stade Toulousain, 7 caps), Matteo Minozzi (Benetton Rugby, 24 caps), Edoardo Padovani (Benetton Rugby, 40 caps).

