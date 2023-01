STOOF International presenta il SUV blindato Trojan con la massima protezione certificata

- BERLINO, 3 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- Il "Trojan", basato sulla Toyota LC 300, in classe di resistenza VR9, della STOOF International, rappresenta una novità assoluta con la massima protezione per missioni civili, militari e di polizia, utilizzabile come SUV blindato e limousine blindata per una guida tranquilla su tutte le strade, terreni leggeri, medi e pesanti, rinforzato con componenti ad alte prestazioni su carrozzeria, telaio, sospensioni, ruote e freni.

I veicoli blindati STOOF International sono dotati di robuste piastre d'acciaio, aramide, Vetri delle finestre spessi diversi centimetri, telai speciali con freni speciali, sistemi di estinzione degli incendi, sistemi di localizzazione GPS, ruote con sistemi run-flat, serbatoi blindati, sistemi di scarico protetti, sirene, lampeggianti e molte altre caratteristiche speciali segrete e sono soprattutto una cosa: proteggere gli occupanti.

I veicoli di protezione speciale sono fortezze mobili e offrono una protezione completa contro gli attacchi. I proiettili e le schegge non riescono a penetrare la carrozzeria, ma gli occupanti rimangono illesi. Le auto blindate STOOF servono come mezzo di trasporto sicuro per politici, re e regine o manager di alto livello.

Stoff è stata fondata nel 1865 ed è ora alla quinta generazione con 150 dipendenti.

Questo veicolo è unico e insuperabile al mondo. Con essa, l'azienda stabilisce uno standard insuperabile. Il nuovo "Trojan" basato sulla Toyota LC 300 è un veicolo di sicurezza superlativo, lusso e sicurezza su ruote, che attualmente non ha eguali.Questo veicolo non è stato testato solo secondo le linee guida civili VPAM, ma anche secondo lo standard militare STANAG 4569.

STOOF International, ad esempio, ha costruito un modello successivo basato sulla Toyota LC 300 con il marchio "Trojan" nei capannoni di produzione dell'azienda a Borkheide, su un'area di circa 25.000 m², a poco meno di 50 km dalla capitale tedesca Berlino, dopo che anche il VPAM BRV e l'ERV versione 3 hanno ottenuto la certificazione con esplosione a 2 metri con tre stelle su tre dal Beschussamt tedesco, a testimonianza di 150 anni di esperienza nella costruzione di veicoli speciali.

Fred Stoof su questo veicolo fuoristrada blindato di massima protezione: "Quando si tratta di proteggere la vita umana, non c'è spazio per gli errori. Noi di STOOF International sviluppiamo e produciamo le nostre soluzioni speciali per la protezione dei veicoli esclusivamente secondo le linee guida della VPAM (Associazione dei Centri di Prova per Materiali e Costruzioni Resistenti agli Attacchi) e dello STANAG (Accordo di Standardizzazione dell'Ufficio Standard della NATO). Per l'armatura utilizziamo materiali balistici certificati. Durante l'analisi dei punti deboli, gli esperti di Stoof International prestano attenzione a cerniere, bordi, cordoni di saldatura e incollaggi. Prima di tutto, le piastre e i vetri blindati installati nel veicolo vengono testati per verificare la resistenza ai proiettili in un test separato sui materiali.I test e le certificazioni ufficiali dei nostri veicoli appositamente protetti sono effettuati dall'ufficio antiproiettile indipendente del governo tedesco e sono sinonimo di sicurezza e protezione degli occupanti senza compromessi grazie alla sua speciale procedura di certificazione."

Per maggiori informazioni sul Trojan corazzato di STOOF International, cliccate qui: https://www.stoof-international.de. Potete vedere il video sulla certificazione del veicolo, Made in Germany, qui: https://www.youtube.com/watch?v=E0PPb_tXPOs.

