Ucraina: Energoatom smentisce notizie su incendio reattore Zaporizhzhia

Kiev, 29 set. Energoatom ha negato le informazioni sul presunto incendio in una delle unità elettriche della centrale nucleare di Zaporizhzhia. "A partire dalle 15,40 del 29 settembre - ha comunicato l'ente statale ucraino che gestisce le centrali nucleari nel Paese - non sono stati registrati incendi nelle unità di potenza della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Informazioni inaffidabili sull'incendio alla seconda unità di potenza della Centrale di Zaporizhzhia si stanno diffondendo nei canali di Telegram. Informiamo ufficialmente che questo non è vero".

La società presume che le informazioni inaffidabili specificate siano apparse a seguito di un cortocircuito di uno dei trasformatori, accompagnato da una certa quantità di fumo. "Il perimetro attorno alla Centrale - ha aggiunto Energoatom - è stato minato dal personale militare russo di stanza presso la stazione. Ci sono stati già sei casi in cui queste mine sono esplose a causa di cinghiali, cani, volpi. Oggi si è verificata un'altra esplosione sul perimetro, sulla linea di alimentazione della tensione della stazione di azoto-ossigeno dall'unità di alimentazione n. 6. A seguito dell'esplosione, la linea è stata danneggiata e, a causa di un aumento di tensione, uno dei trasformatori di tensione dell'unità ha subito un cortocircuito con una leggera fumosità".

