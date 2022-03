L'Ortea Palace, il gusto italiano nel cuore di Ortigia

L’appuntamento è ad aprile quando finalmente riaprirà al pubblico e ai clienti l’Ortea Palace. Molte le novità a cominciare dal re-branding della struttura che diventerà nel corso dei prossimi mesi un Autograph Collection di Marriott. L’Ortea Palace è un posto ideale per una vacanza siciliana: non a caso lo slogan è “La vacanza siciliana è tutta un’altra storia…noi la stiamo scrivendo. Voi siete pronti a viverla?”. L’Ortea Palace diventerà una moderna agorà che vuole diventare anima del posto dando così uno spazio agli ospiti per potere vivere un’esperienza memorabile mantenendo il genius loci del posto. L’importanza dell’hotel è anche legata alla sua location: il vecchio palazzo delle poste di Ortigia nel cuore di Siracusa. Ha 75 camere, con interni luminosi, con saloni, roof garden in un trionfo di ricercati arredi di design ed elementi classici del gusto italiano per il bello, tanto apprezzato dalla clientela internazionale.

Il Palazzo delle Poste, vecchia sede dell’ufficio postale, ed è uno dei più importanti monumenti del centro storico di Siracusa progettato dall’architetto Francesco Fichera con Carmelo Florio, autore delle sculture. I lavori iniziarono nel 1920 e terminarono nel 1929 e fu il re Vittorio Emanuele III a posare la prima pietra al fianco del sindaco Eduardo Di Giovanni. Era l’unica Posta in Sicilia con due torri d’angolo con funzioni di ricezione del telegrafo (e oggi quelle torri ospitano le suite).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA