L’equipaggio del reparto volo dei vigili del fuoco di Torino ha soccorso due alpinisti che erano rimasti bloccati sulla Parete Caporal, nel territorio di Noasca. Due soccorritori sono scesi con il verricello per riuscire a raggiungere le due persone in pericolo che non hanno avuto comunque bisogno di cure mediche.

