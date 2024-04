Funerali Saman, il capo della comunità islamica di Bologna: «Siamo dalla parte delle donne, hanno il diritto di decidere il loro destino»

Video dalla rete

«Saman è stata uccisa da chi doveva proteggerla. Noi come comunità islamica abbiamo sentito il dovere di accompagnarla per quest’ultimo saluto, insieme a suo fratello. Abbiamo celebrato il rito funebre proprio per dire che Saman da viva e da morta è parte integrante della comunità islamica. Non l’abbiamo rinnegata da viva, non la rinneghiamo da morta». Così Yassine Lafram, presidente dell’Ucoii, parlando coi giornalisti dopo aver officiato il rito islamico di Saman Abbas a Novellara (Reggio Emilia).